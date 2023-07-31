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События недели в фотографиях: африканцы в Петербурге, пожары в Европе, протесты в Израиле

Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото прошедшей недели
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Санкт-Петербурге успешно прошел саммит Россия — Африка, собравший политическую, экономическую и культурную элиту континента. Что еще важного произошло в мире в последние дни — в фотогалерее «Известий»
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/KCNA
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с официальным визитом КНДР, где встретился с лидером страны Ким Чен Ыном
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Фото прошедшей недели
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Россия отпраздновала День ВМФ. Главный парад по традиции прошел в Санкт-Петербурге

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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis
В Греции продолжаются лесные пожары. В небольшом городке Неа-Анхиалос огонь вплотную подобрался к склады боеприпасов на авиабазе НАТО, местные жители и самолеты эвакуированы
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Souleymane Ag Anara
В Нигере произошел государственный переворот, военные заявили о смещении избранного президента страны Базума. МИД РФ призвал как можно скорее вернуть ситуацию в правовое поле
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/AAP Image/WA Department of Biodiversity, Conservation and Attractions
Большая стая китов-гринд выбросилась на побережье Австралии неподалеку от города Олбани. Волонтеры пытаются спасти животных, но более 50 китов все е погибли
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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил молебен в день праздника Крещения Руси у памятника св. равноапостольному князю Владимиру Великому на Боровицкой площади в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В арт-парке Никола-Ленивец прошел очередной международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
В результате террористической атаки украинских беспилотников были незначительно повреждены фасады зданий в Москва-Сити, пострадавших нет
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
В Израиле продолжились протесты против правительства Биньямина Нетаньяху
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Из-за аномальной жары во Франции обмелела река Луара
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Фото: REUTERS/Dilara Acikgoz
Мусульмане-шииты отметили надлежащими ритуалами священный день Ашура, когда оплакивается гибель имама Хусейна, его брата Аббаса и 70 шахидов в битве против войска халифа Язида I в 680 году
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Фото: REUTERS/Claudia Greco
Небывалые грозы и ливни с градом обрушились на Милан, в городе повалено множество деревьев
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Фото: REUTERS/Jesse Winter
Из-за лесных пожаров на границе Канады и США в отдельных населенных пунктах объявлена эвакуация населения
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
По всему миру прошли демонстрации мусульман против актов сожжения Корана в Швеции
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
Жертвами лесных пожаров в Алжире стали не менее 34 человек, уничтожены дома, автомобили и другое имущество
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Ярослав Чингаев
В Московском зоопарке торжественно отметили день рождения больших панд
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