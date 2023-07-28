Задержан подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре
Задержан мужчина, подозреваемый в диверсии на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самаре. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Подозреваемый задержан: выясняется его мотив», — цитирует агентство своего собеседника.
Информацию подтвердили «Известиям» в «Роснефти».
«Инцидент на территории завода произошел на выведенном из эксплуатации отдельностоящем старом здании. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб оборудованию предприятия отсутствует. В настоящее время завод находится на плановом сезонном ремонте. Работы продолжаться в соответствии с графиком», — добавили в компании.
По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, подозреваемый задержан в Оренбургской области при попытке покинуть РФ.
Ранее, 7 июля, взрыв произошел на трубопроводе на территории предприятия «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области. Губернатор региона Дмитрий Азаров сообщил о начале расследования ЧП. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.