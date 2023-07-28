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и не черствеет

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Второй ряд сидений расположен против хода движения. Между креслами установлен удобный столик
фото: УАЗ
Второй ряд сидений расположен против хода движения. Между креслами установлен удобный столик
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В последнем ряду сидений могут расположиться три пассажира. Все кресла в «Буханке» обшиты водоотталкивающей тканью
фото: УАЗ
В последнем ряду сидений могут расположиться три пассажира. Все кресла в «Буханке» обшиты водоотталкивающей тканью
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Объем грузового отсека автомобиля — 2 куб. м
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов
Объем грузового отсека автомобиля — 2 куб. м
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