Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 18:05 мск 28 июля обстреляли центр Донецка ракетами из реактивных систем залпового огня, «Известия» опубликовали кадры последствий удара.

Как следует из видео, на проезжей части дороги образовалась глубокая воронка. Куски асфальта засыпали припаркованные автомобили. Из окон рядом стоящих зданий выбиты стекла.

Также корреспондент «Известий» показал осколки снарядов, которые ударили по центру Донецка.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин отметил в Telegram-канале, что под огонь украинской армии попал квартал площади Дзержинского в Ворошиловском районе.

«В зоне обстрела — крупная транспортная развязка, конечная остановка трамваев, две больницы, большой торговый центр», — пояснил он.

Днем в пятницу при обстреле со стороны ВСУ снаряды попали в жилой дом, а также приземлились около школы и шахты имени Засядько.

Накануне украинские войска выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка 17 натовских снарядов калибра 155 мм. Отмечалось, что ВСУ произвели обстрел этим количеством ракет за 15 минут.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.