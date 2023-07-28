Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе Курск – Воронеж
Два человека погибли три пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на 34-м км автодороги Р22 «Каспий» Курск – Воронеж в Курской области. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает пресс-служба УМВД по Курской области.
«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Фольксваген» погибли, мужчины и женщина из автомобиля «Фольксваген» получили ранения и были госпитализированы», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Авария произошла в 15:30 мск на 34-м км автодороги. Столкновение произошло межу иномарками «Фольксваген Джетта» и «Шкода-Октавия». Водитель последнего двигался со стороны Воронежа в сторону Курска, когда столкнулся со встречным автомобилем.
Ранее в этот день в Тосненском районе Ленинградской BMW столкнулась с грузовиком. Погибла 17-летняя девушка — пассажирка внедорожника. Всего в салоне иномарки находились пять человек. Причины и обстоятельства аварии выясняются.