Девятилетний мальчик утонул во время купания в реке на Сахалине
В Томаринском районе Сахалинской области во время купания в устье реки утонул девятилетний мальчик. Об этом региональное СУ СК России сообщает в пятницу, 28 июля.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), по факту смерти девятилетнего мальчика, купавшегося в районе устья реки Айнская», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет ИА SakhalinMedia, причиной смерти ребенка, по предварительным данным, стала асфиксия от закрытия органов дыхания водой при утоплении. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
20 июля на реке Сереж в Назаровском районе Красноярского края утонул семилетний мальчик, который решил перейти реку вброд вместе со своим 10-летним братом и 16-летним дядей. Ребенок оступился, и его подхватило течением.