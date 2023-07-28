На форуме Россия — Африка обсудили сотрудничество в сфере защиты прав детей

27 июля в рамках деловой программы Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка по направлению «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни» прошла панельная дискуссия «Сотрудничество в сфере защиты прав детей: направления развития и формы взаимодействия». В качестве спикеров и экспертов на мероприятии выступили заместитель начальника департамента социального развития ОАО «Российские железные дороги» Юлия Брагина, начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Карина Кадырова, патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Евгения Котова, министр общественного здравоохранения и борьбы со СПИД Республики Бурунди Сильви Нзеймана, директор благотворительного фонда «Страна для детей» Алексей Петров, управляющий директор «Мантра Танзания» Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Александр Рябченко, член Национального собрания парламента Республики Кения, председатель совета директоров детского приюта Shelter childrens home Беатрис Кадевересия Элачи. Модерировала дискуссию уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В своем вступительном слове Мария Львова-Белова рассказала: «Африка для российского института по правам ребенка — новое направление работы. Страны Африки переживают период активного роста, налаживается экономика, но вместе с тем остается ряд проблем: высокая детская смертность, бедность, голод, нехватка лекарств, отсутствие возможности посещать школы. Форум позволит обсудить прикладные вопросы по различным направлениям оказания помощи африканским странам».

В свою очередь директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак обратил внимание на роль бизнеса в развитии благотворительных инициатив. «Наш бизнес [в Африке] активно работает и зарабатывает. И это может означать участие бизнеса в благотворительных проектах. Мне это кажется перспективным направлением, которое надо развивать», - заявил Александр Кинщак. Официальный представитель по внешним связям «РУСАЛ» Сергей Честной проинформировал о уже существующих гуманитарных программах компании в Африке. «Наши программы идут по двум основным направлениям: здравоохранение и образование. Сегодня говорили о детской смертности. Могу сказать, что в 2021– 2022 годах в родильном отделении нашего госпиталя было оказано 501 родовспоможение, из которых 130 — кесарево сечение. И не было зафиксировано ни одного случая смерти. Это показывает, что, если очень постараться, мы можем с этой бедой успешно бороться», - рассказал Сергей Честной.

В странах Африки, где сохраняется высокий уровень бедности, дети имеют ограниченный доступ к таким жизненно важным ресурсам, как питание и вода, к медицинской помощи. Кроме того, на повестке дня остро стоят вопросы образования несовершеннолетних, интеграции в общественную жизнь детей-сирот, детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, инвалидность. Сотрудничество между Россией и странами Африки может способствовать решению этих проблем, если выработать механизмы целевого содействия со стороны российских министерств, социально ориентированного бизнеса, Русской православной церкви, гражданского общества.

Так, Метрополит Клинский Леонид рассказал, что вопиющей бедой современного общества стало сиротство при живых родителях. «Оказывая таким детям духовную и материальную помощь, заботясь об их вовлечении в духовную и социальную жизнь, церковь видит важнейших свой долг в укреплении семьи и в осознании родителями их призвания, что исключило бы трагедию брошенного ребенка. Мы призваны консолидированно отстаивать традиционные нравственные ценности всеми доступными средствами. С момента образования Патриаршего экзархата Африки в декабре 2021 года он несет попечение о сиротских приютах в Кении. При поддержке МИДа и нашего бизнеса мы сдвинем горы», - сказал Метрополит Клинский Леонид.

Министр общественного здравоохранения и борьбы со СПИД Республики Бурунди Сильви Нзеймана рассказал о планах поддержки детства и юношества в Бурунди. «Эта стратегия должна усилить работу в таких областях, как охрана здоровья, питание, гигиена, совершенствование среды обитания, направленные на улучшение здоровья и продолжительности жизни людей и защиту раннего детства», - отметил министр. Также он перечислил политические проекты Бурунди по поддержке раннего детства — это Национальная политика в области здоровья, Национальный план санитарного развития, Национальный план по борьбе с распространением СПИДа, поддержка материнства и детства, борьба с болезнями подросткового возраста и многие другие.

Участники обсудили также ключевые направления сотрудничества со странами Африки в сфере содействия благополучию детей, форматы этого взаимодействия, возможные риски, необходимые меры и механизмы их реализации.

Начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Карина Кадырова поделилась опытом Чеченской Республики. «По инициативе Рамзана Кадырова разработана и на протяжении 10 лет успешно реализуется Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чечни. В Республике нет беспризорных, брошенных детей, нет детей, родители которых были лишены родительских прав, у нас наименьшее число случаев нарушения прав детей. Для оказания помощи странам Ближнего Востока и Африки с высоким уровнем бедности Региональный общественный фонд имени Ахмада-хаджи Кадырова развернул масштабную деятельность. Строятся колодцы, мечети, взяты на попечение дети-сироты, организуются поставки продуктов питания. Только в Сомали продукты питания от Фонда Кадырова получили более 320 тысяч человек», - рассказала Карина Кадырова.

В заключительном слове Мария Львов-Белова сказала: «Помощь детям Африки — это что-то из детства: Айболит, принцесса Диана. Это такая глубинная история про то, чтобы помогать там, где не вызывает сомнений, надо или не надо помогать, когда ты от все души включаешься в это процесс. Мы здесь разные — государственные министерства и ведомства, церковь и некоммерческие организации, крупный бизнес — и каждый по крупице, чем может, помогает. Представители африканских стран рассказывают, где мы можем помочь, поддержать. И мне кажется, самое главное — чтобы это не осталось на уровне поговорить, а чтобы мы с вами могли продолжить эту системную работу».