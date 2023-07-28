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Парламент Венгрии сам определит дату рассмотрения заявки Швеции в НАТО

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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Депутаты парламента Венгрии самостоятельно определят дату рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО, заявил в пятницу, 28 июля, министр иностранных дел республики Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Он сказал, что депутаты должны решить, когда им следует вынести вопрос о ратификации соглашения о членстве Швеции в НАТО на повестку дня. Правительство республики уже представило парламентариям свои предложения на этот счет, уточнил Сийярто.

Он также рассказал, что Венгрия и Турция регулярно информируют друг друга о процессе ратификации шведской заявки на вступление в блок.

На пресс-конференции Сийярто также осудил акции сожжения Корана в Дании и Швеции и заявил, что венгерское правительство считает неприемлемым осквернение священных книг и религиозных символов.

«Ссылка на свободу слова при сожжении священных книг любой религии является не только недопустимым, но и возмутительно циничным поведением. И я думаю, что здесь, в Европе, законно ожидать, что каждое правительство, каждое государство, каждая страна прекратят осквернение религиозных символов», — передает его слова Hirado.

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4 июля в пресс-службе парламентской группы правящей партии «Фидес» объяснили «Известиям», почему Будапешт до сих пор не одобрил заявку Швеции на вступление в альянс. Там рассказали, что Стокгольм регулярно оскорблял народ Венгрии и государство в целом, а вносить споры в НАТО «нежелательно».

Как 11 июля указал депутат Госдумы Алексей Чепа, возможное вступление Швеции в НАТО будет означать вынужденное изменение военной стратегии для России. РФ, по его словам, придется принять дополнительные оборонительные меры после того, как государство утратит свой нейтральный статус.

За день до этого, 10 июля, генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил о согласии Турции как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. При этом он обратил внимание на то, что не владеет информацией о том, как быстро и когда Турция будет готова передать документы по Швеции.

Между тем 8 июня директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг заявил, что Россия на протяжении многих лет предупреждала НАТО о том, что расширение альянса на восток приведет к тупиковой ситуации. По мнению аналитика, альянс постоянно нарушает все договоренности, поскольку проводит свои операции за пределами блока.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции до сих пор не ратифицировали Венгрия и Турция.

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