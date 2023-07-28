Более сотни дворов отремонтируют во Владивостоке в 2023 году
Во Владивостоке в 2023 году намерены отремонтировать 115 дворовых территорий. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на городскую администрацию.
В настоящее время работы ведутся по 68 адресам, на ряде объектов ремонт уже закончен или завершается. В этом году по-прежнему осуществляется три вида ремонта на выбор: асфальтирование, установка детской или спортивной площадки, благоустройство придомовых дорог.
«Изначально в списке было 105 адресов, однако благодаря экономии, возникающей при производстве работ, в перечень удается включить новые дворы. На сегодня ремонт запланирован на 115 придомовых территориях», — отметили в пресс-службе мэрии.
Территории приводят в порядок сразу по четырем программам: в рамках онлайн-голосования, организованного по нацпроекту «Жилье и городская среда», по всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды, программе Минвостокразвития «1000 дворов Дальнего Востока», а также губернаторскому проекту «1000 дворов».