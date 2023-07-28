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Евросоюз расширил санкции против России

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Евросоюз 28 июля расширил санкции против России, добавив в черный список 7 человек и 5 компаний РФ. Об этом следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

«Ввиду серьезности ситуации Совет (ЕС) считает, что в список следует добавить семь лиц и пять организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — сказано в нем.


Санкции предусматривают заморозку активов попавших в черный список компаний и физлиц на территории ЕС. Кроме того, фигурантам запрещаются поездки в страны союза.

Пакетный полигон: в ЕС допустили новые санкции против РФ до конца года
От чего зависит их принятие и какие сферы могут попасть под ограничения

Ранее, 27 июля, ЕС допустил введение 12-го пакета санкций против РФ до конца года, об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.

23 июня замминистра иностранных дел России Петр Вавжик заявил, что Евросоюз начал работу над 12-м пакетом санкций против РФ. Он добавил, что Польша в рамках данного пакета хотела бы ликвидировать четыре элемента, которые финансово имеют большое значение для России. Уточняется, что в их числе экспорт алмазов в ЕС.

Последний 11 пакет санкций ЕС против России ввели 23 июня. Новые ограничения нацелены в основном на борьбу с обходом уже существующих санкций и направлены против 87 российских компаний.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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