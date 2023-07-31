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За чем следить инвестору на этой неделе

Какие компании поделятся своими результатами и как Мосбиржа заработает в новом режиме
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В течение этой недели произойдет несколько крупных корпоративных событий, итоги которых могут повлиять на котировки российских компаний. Так, в понедельник, 31 июля, пройдут собрания акционеров Мосбиржи и Fix Price, рассказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Кроме того, сеть медицинских центров «Мать и дитя» представит операционные результаты за II квартал 2023 года.

Во вторник пройдет собрание алюминиевой компании «РУСАЛ», добавил эксперт.1

На следующий день, 2 августа, горно-металлургический комбинат «Норникель» представит финансовые результаты за II квартал.

В четверг состоится собрание акционеров «Фармсинтеза» и энергетической компании ТГК-14, рассказал Ярослав Кабаков. В тот же день финансовой отчетностью за первое полугодие поделятся «Ростелеком» и Магнитогорский металлургический комбинат. С 3 августа «Магнит» начнет расчеты по выкупу акций по тендерному предложению (компания выкупит их у акционеров для вывода из обращения). Помимо того, Сбербанк представит отчетность по МСФО за I полугодие.

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4 августа пройдет собрание акционеров транспортной компании Fesco, отметили в «Финам». Также энергетическая компания ТГК-1 представит неаудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за I полугодие 2023 года.

Выплат дивидендов на этой неделе не планируется, отметил аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. Также он упомянул, что 4 августа должна состояться встреча мониторингового комитета ОПЕК+, новости с которой могут существенно повлиять на рынок нефти и курс рубля.

Помимо того, на этой неделе российская валюта может начать сдержанно укрепляться, поскольку ЦБ РФ начнет продавать юани в связи с использованием средств ФНБ по 2,3 млрд рублей до 31 января, сообщил глава отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Индекс Мосбиржи может снова перевалить за 3000 пунктов, а затем скорректироваться, ожидает эксперт.

Кроме того, на этой неделе Московская биржа заработает в новом режиме «Т+1», при котором покупатель ценной бумаги становится ее владельцем на следующий день после приобретения, рассказал глава департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков. Это повысит скорость расчетов и даст инвесторам возможность получить дивиденды, купив акцию за один торговый день до даты отсечки. Сейчас действует режим «Т+2», когда человек становится владельцем акции через два дня.

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