Руководителя лесничества в Хабаровском крае заподозрили в получении взятки
В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о получении взятки в отношении руководителя лесничества в Верхнебуреинском районе. Об этом ИА AmurMedia сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
«По версии следствия, мужчина контролировал процесс лесовосстановления, которое по договору осуществлял индивидуальный предприниматель. За утверждение актов выполненных работ и общее покровительство последний передал мужчине взятку в размере 2 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Следствие полагает, что получение взятки произошло в 2020 году. В отношении главы лесничества возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ, его заключили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств.