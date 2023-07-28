В новых регионах РФ обследовали все железнодорожные объекты

По всем объектам железнодорожной инфраструктуры в новых регионах России уже провели технические обследования, проводятся проектно-изыскательские работы. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минстроя.

«На сегодняшний день по всем объектам железнодорожной инфраструктуры проведены технические обследования и выданы заключения, проводятся проектно-изыскательские работы. Первоочередным объектом, согласно плану восстановления, на 2023 год определен вокзальный комплекс города Мариуполя», — рассказали в ведомстве.

По информации Минстроя, в 2022 году в рамках шефской помощи и силами местных железнодорожников было восстановлено 105 км пути.

«Мероприятия по строительству, восстановлению и модернизации транспортной и логистической инфраструктуры придаст импульс социально-экономическому развитию новых регионов России», — подчеркнули в Минстрое.

Минстрой является координатором восстановительных работ и социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В восстановлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей принимают участие все регионы России. Особенно активно в рамках шефской помощи сегодня участвуют 82 субъекта РФ, отметили в ведомстве.

В министерстве отметили, что развитие транспортной и логистической инфраструктуры территорий прорабатывается совместно с Минтрансом. Основная цель — максимально быстрая интеграция новых регионов в транспортно-логистическую сеть страны.

«Обеспечение комфортной транспортной доступности от Мелитополя до пункта пропуска Джанкой будет достигнуто за счет расширения до четырех полос, чтобы избежать пробок на подъезде в Крым. В общей сложности это около 200 км по территориям Херсонской и Запорожской областей. Здесь в работах задействовано более 400 человек и около 220 единиц техники — такое количество позволяет организовать работу круглосуточно, чтобы завершить ремонт в кратчайшие сроки», — рассказали в Минстрое.

Также там отметили, что аналогичная ситуация с дорогой А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с ДНР, которая пройдет до Симферополя и будет называться Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь. Она пролегает по территориям Запорожской и Херсонской областей.