Реклама
Прямой эфир
Мир
В горах Киргизии пропала группа из российских и литовского альпинистов
Происшествия
Минобороны РФ назвало терактом киевского режима взрыв в Таганроге
Мир
Премьер Венгрии Орбан заявил о финансовом долге Евросоюза перед его страной
Мир
Обломки потерпевшего крушение 2 тыс. лет назад судна с амфорами найдены в Италии
Мир
Мурашко заявил о проработке вопроса об открытии филиалов медвузов в Африке
Мир
В МИД РФ сообщили о переносе посольства в Судане из-за боестолкновений
Спорт
Италия и Турция подали совместную заявку на проведение Евро-2032
Спорт
Пловец из КНР побил мировой рекорд на дистанции 200 м брассом на ЧМ в Японии
Мир
Трамп продолжит борьбу за пост президента США в случае обвинительного приговора
Общество
Захарова заявила о праве РФ на жесткие меры в ответ на обстрел Таганрога
Политика
Лавров на саммите в Санкт-Петербурге встретился с главами МИД 31 страны Африки
Экономика
Экономист спрогнозировал курс валют в августе
Происшествия
Минобороны РФ сообщило о повторной атаке ВСУ в районе Азова

В новых регионах РФ обследовали все железнодорожные объекты

0
Фото: РИА Новости/Александр Сухов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По всем объектам железнодорожной инфраструктуры в новых регионах России уже провели технические обследования, проводятся проектно-изыскательские работы. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минстроя.

«На сегодняшний день по всем объектам железнодорожной инфраструктуры проведены технические обследования и выданы заключения, проводятся проектно-изыскательские работы. Первоочередным объектом, согласно плану восстановления, на 2023 год определен вокзальный комплекс города Мариуполя», — рассказали в ведомстве.

По информации Минстроя, в 2022 году в рамках шефской помощи и силами местных железнодорожников было восстановлено 105 км пути.

«Мероприятия по строительству, восстановлению и модернизации транспортной и логистической инфраструктуры придаст импульс социально-экономическому развитию новых регионов России», — подчеркнули в Минстрое.

Минстрой является координатором восстановительных работ и социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В восстановлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей принимают участие все регионы России. Особенно активно в рамках шефской помощи сегодня участвуют 82 субъекта РФ, отметили в ведомстве.

В министерстве отметили, что развитие транспортной и логистической инфраструктуры территорий прорабатывается совместно с Минтрансом. Основная цель — максимально быстрая интеграция новых регионов в транспортно-логистическую сеть страны.

«Обеспечение комфортной транспортной доступности от Мелитополя до пункта пропуска Джанкой будет достигнуто за счет расширения до четырех полос, чтобы избежать пробок на подъезде в Крым. В общей сложности это около 200 км по территориям Херсонской и Запорожской областей. Здесь в работах задействовано более 400 человек и около 220 единиц техники — такое количество позволяет организовать работу круглосуточно, чтобы завершить ремонт в кратчайшие сроки», — рассказали в Минстрое.

Также там отметили, что аналогичная ситуация с дорогой А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с ДНР, которая пройдет до Симферополя и будет называться Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь. Она пролегает по территориям Запорожской и Херсонской областей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023