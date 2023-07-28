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Проезд по сухопутному маршруту вдоль Азовского моря максимально упростили

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские власти максимально упростили организацию движения по сухопутному пути в Крым после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

«В связи с ситуацией на Крымском мосту принят ряд решений по организации движения по альтернативному сухопутному маршруту через территории новых регионов: проезд через пункты пропуска без проверки документов при выезде из Крыма и Ростовской области, а также максимальное сокращение сроков проверки при въезде в Крым и Ростовскую область», — рассказали в аппарате.

Сухопутный маршрут в Крым проходит вдоль Азовского моря от Ростова-на-Дону до города Джанкой (Республика Крым) через Таганрог – АПП «Весело-Вознесенка» – Новоазовск – Мариуполь – Бердянск – Приморск – Мелитополь – Новоалексеевку – АПП «Чонгар» – Джанкой (Республика Крым).

По данным ГК «Автодор», сейчас большую часть дорожного полотна этого пути уже привели в нормативное состояние.

«Из 359 км осталось уложить 65 км верхнего слоя асфальта. В том числе отремонтирован участок трассы на территории Запорожской области. Но для того чтобы не тормозить поток машин, работы по ремонту дорожного полотна по всему маршруту пока приостановлены. А в Ростовской области дорожники продолжают ремонт участка трассы А-280 — с 40 по 44-й км, в районе Пятихаток», – сообщали в ГК «Автодор».

Также на пункте пропуска Весело-Вознесенка завершено строительство временной дополнительной двухполосной дороги. По ним поедет грузовой транспорт, что поможет увеличить пропускную способность пункта пропуска.

В целом, как ранее заявлял Марат Хуснуллин, в 2023 году в новых регионах планируется отремонтировать 1 тыс. км дорог. План по стройке дорожной сети на 2024–2028 годы пока готовится.

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