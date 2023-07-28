Ремонт колледжа искусств в Находке завершат к декабрю 2023 года
В Находке (Приморский край) к декабрю 2023 года планируют завершить капитальный ремонт филиала Приморского краевого колледжа искусств. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе Находкинского завода минеральных удобрений (НМЗУ).
«На сегодняшний день выполнены все демонтажные работы, произведена замена кровли, смонтирована фасадная подсистема, выполнены работы по подготовке помещений под чистовую отделку», — рассказала представитель подрядной организации Елена Леднева.
По ее словам, затем рабочие займутся облицовкой фасада и пола, покраске стен, монтажу потолков. На завершающем этапе будет выполнено благоустройство прилегающей территории.
Здание колледжа возвели в 1968 году, капитальный ремонт такого масштаба проводится в нем впервые. Обновление началось в августе 2022 года, завершить работы планируется до конца ноября 2023-го.