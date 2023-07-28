Московскую зону отдыха «Тропарево» вновь открыли для купания

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) вновь разрешили купаться в московской зоне отдыха «Тропарево». Об этом сообщили в столичном управлении ведомства в пятницу, 28 июля.

«По состоянию на 28 июля, по результатам лабораторных исследований, вода водоема на территории ранее закрытой для купания зоны отдыха «Тропарево» (ЮЗАО), отвечает санитарным требованиям. Купание в зоне отдыха «Тропарево» разрешено», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что в настоящее время купаться можно в 10 зонах отдыха: Путяевский пруд №1 (ВАО), пляж «Динамо» (САО), Головинские пруды (САО), «Серебряный бор-2» (СЗАО), «Серебряный бор-3» (СЗАО), «Мещерское» (ЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), Черное озеро (ЗелАО) и «Тропарево» (ЮЗАО).

При этом зоны отдыха «Левобережье» (САО) и «Большой Садовый пруд» (на надзоре ФМБА) сейчас функционируют как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов.

Ранее в этот день «Известия» рассказали, где можно безопасно искупаться в столице и Московской области.

Так, специалисты крайне не рекомендуют купаться в Москве-реке. Всё дело в промышленных отходах, которые попадают в водоем, а также во вредоносных микроорганизмах, обитающих там. Исключение составляют пляжи природной зоны Серебряный Бор.

16 июня Роспотребнадзор назвал 26 водоемов в Москве и Подмосковье, которые безопасны для купания. Из них 17 расположено в Московской области, 9 — в столице.

Ведомство определило ряд озер, прудов, рек и прочих зон отдыха, где чистая вода и комфортный вход в водоем, сообщается на сайте aif.ru.