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Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

ЦБ: с 1 октября повышаются надбавки к коэффициентам риска по ипотеке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Эта мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков, говорится 28 июля на сайте регулятора.

Надбавки вырастут с 1 октября 2023 года

В ЦБ напомнили, что 1 мая Банк России установил надбавки по кредитам на финансирование ДДУ (по договору долевого участия) с первоначальным взносом менее 30% и по кредитам на готовое жилье с первоначальным взносом менее 15%. Однако влияние этой меры на накопление рисков в ипотеке оказалось недостаточным.

«У Банка России нет возможности применять в ипотечном кредитовании макропруденциальные лимиты и с их помощью напрямую ограничить долю наиболее рискованных кредитов. В этих условиях Банк России с 1 октября 2023 года устанавливает в отношении таких кредитов макропруденциальные надбавки на запретительном уровне», — отметил регулятор.

Учитывая, что на вторичном рынке жилья не наблюдается значимого завышения стоимости залога, надбавки в этом сегменте повышаются в меньшей степени.

Регуляторе пояснил, что повышение надбавок позволит предотвратить дальнейшее ухудшение стандартов кредитования, выраженное в росте доли кредитов с низким первоначальным взносом.

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В случае стабилизации ситуации Банк России будет готов смягчить требования по макропруденциальным надбавкам в ипотеке.

Макропруденциальные надбавки — инструмент Банка России по ограничению циклических уязвимостей в сегменте розничного кредитования, например, увеличения долговой нагрузки населения.

Ранее в пятницу «Известия» сообщили, что ипотечники смогут сохранить свое единственное жилье при личном банкротстве. Правительство поддержало такой законопроект. Должнику для сохранения недвижимости будет необходимо заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.

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