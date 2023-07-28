Индекс Мосбиржи преодолел отметку в 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года
Индекс Мосбиржи в пятницу, 28 июля, в ходе торгов преодолел отметку в 3000 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года, следует из данных торгов.
Около 14:40 индекс Мосбиржи достиг отметки 3001,62 пункта, однако в течение 20 следующих минут снизился до 2995,82 пункта.
Около 16:20 индекс снова смог преодолеть планку в 3000 пунктов, а максимальное зарегистрированное за день значение составило 3003,96 пункта.
24 июля были опубликована результаты консенсус-опроса крупных брокеров и кредитных организаций, проведенного «Известиями». По мнению аналитиков, к началу сентября индекс Мосбиржи будет торговаться на уровне 3000–3030 пунктов.