План Стратегии развития до 2035 года разработали в Амурской области
В Амурской области разработали план Стратегии развития региона до 2035 года. Его подготовкой занималось министерство экономического развития и внешних связей совместно с профильными ведомствами, сообщает региональное правительство.
«Стратегия развития региона до 2035 года создана для того, чтобы решить социальные проблемы, создать комфортную городскую среду, реализовать новые инвестпроекты, стимулировать промышленное производство, предоставлять необходимые меры поддержки населению и бизнесу. План по достижению этих целей включает около 720 мероприятий», — рассказал губернатор Василий Орлов.
В приоритетные отрасли экономики Приамурье планирует привлечь 1,4 трлн рублей на реализацию 111 инвестпроектов. На развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры направят 135 млрд рублей. На них построят и модернизируют 250 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, транспорта, ЖКХ.
Особое внимание будет уделено поддержке учителей, врачей, одаренных студентов, семей с детьми и переселенцев в регион. Более 7 млрд рублей пойдет на поддержку малого бизнеса, пишет Амурская Служба Новостей.
План мероприятий уже одобрен профильной рабочей группой и участниками общественного совета при минэкономразвития Приамурья. Сейчас перечень находится на согласовании в отраслевых ведомствах, утвердить план в окончательной редакции планируется до конца августа.