Мэрию Оренбурга обязали сделать перепись деревьев
Прокуратура Оренбурга выявила нарушения требований закона при проверке деятельности городской администрации. Мэрия не выполнила свои обязанности по охране зеленого фонда, сообщает в пятницу, 28 июля, «Урал56.Ру» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Речь идет об инвентаризации зеленых насаждений, которую проигнорировала администрация. Городской прокурор обратился в суд, который удовлетворил исковые требования. Теперь мэрия будет обязана все-таки провести перепись деревьев, отмечает РИА «Оренбуржье».
Ранее в июле сообщалось, что в Оренбург в ближайшее время должна прибыть очередная партия новых автобусов большой вместимости. До конца 2023 года регион планирует приобрести еще 101 единицу общественного транспорта.