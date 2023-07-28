В МИД РФ анонсировали работу над отменой виз со странами Африки
Россия будет работать над отменой виз со странами Африки, заявил 28 июля замглавы МИД РФ Михаил Богданов на полях проходящего в Санкт-Петербурге саммита Россия – Африка.
«Лозунг возвращения России в Африку подразумевает наше физическое, дипломатическое, официальное присутствие. Так что будем этим вопросом со странами заниматься», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
В этот день также стало известно, что Россия в ближайшее время откроет посольства в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо.
Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что отношения РФ и Африки «находятся на подъеме». Он подчеркнул, что это взаимодействие опирается на принципы равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.
26 июля президент России Владимир Путин открыл серию контактов с главами делегаций Африки, проведя переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Встреча проходила в Константиновском дворце в Стрельне. Глава государства выразил надежду, что взаимодействие стран, в том числе в рамках саммита Россия – Африка, будет плодотворным.
Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге.