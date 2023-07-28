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Назван способ накопления крупной суммы при доходе в 30 тыс. рублей

Экономист Липсиц назвал способ накопить крупную сумму при доходе в 30 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ и создатель школьного экономического образования в РФ Игорь Липсиц назвал несколько правил, которые помогут накопить крупную сумму тем, у кого доход 30 тыс. рублей.

По словам эксперта, сначала надо составить бюджет на месяц, тогда можно понять, удастся ли отложить деньги. В план должен входить расходы на ЖКХ, проезд на работу, продовольствие, одежду и так далее, сказал он 28 июля «Радио 1».

Если в итоге окажется, что можно уложиться в 27 тыс.рублей, то 3 тыс. можно отложить.

Чтобы снизить текущие расходы, Липсиц посоветовал отказаться от использования банковской карты, снимать деньги с нее на следующий день после зарплаты, отложить 10% с этой суммы и «забыть» о них, отмечает «Газета.Ru».

Также стоит открыть пополняемый депозитный счет без возможности снять деньги.

По мнению экономиста, если человек зарабатывает 30 тыс. в месяц, то у него должен быть запас в 180 тыс. рублей, чтобы он в течение полугода мог жить в случае болезни или увольнения с работы.

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