Назван способ накопления крупной суммы при доходе в 30 тыс. рублей

Доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ и создатель школьного экономического образования в РФ Игорь Липсиц назвал несколько правил, которые помогут накопить крупную сумму тем, у кого доход 30 тыс. рублей.

По словам эксперта, сначала надо составить бюджет на месяц, тогда можно понять, удастся ли отложить деньги. В план должен входить расходы на ЖКХ, проезд на работу, продовольствие, одежду и так далее, сказал он 28 июля «Радио 1».

Если в итоге окажется, что можно уложиться в 27 тыс.рублей, то 3 тыс. можно отложить.

Чтобы снизить текущие расходы, Липсиц посоветовал отказаться от использования банковской карты, снимать деньги с нее на следующий день после зарплаты, отложить 10% с этой суммы и «забыть» о них, отмечает «Газета.Ru».

Также стоит открыть пополняемый депозитный счет без возможности снять деньги.

По мнению экономиста, если человек зарабатывает 30 тыс. в месяц, то у него должен быть запас в 180 тыс. рублей, чтобы он в течение полугода мог жить в случае болезни или увольнения с работы.

Ранее, в середине июля, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что для хранения сбережений можно выбрать валюту, золото или банк. По его словам, больше заработать можно на инвестициях в фондовый рынок, но там присутствует значительно больше рисков, так что это фактически является второй работой.