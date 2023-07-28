Врач развеяла мифы о гепатите С

Мнение о неизлечимости гепатита С является ложным. Об этом заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням депздрава Москвы, руководитель Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ № 1 Елена Нурмухаметова сообщила в пятницу, 28 июля. Она развеяла и другие мифы о заболевании.

Врач рассказала, что долгое время гепатит С считался маркером асоциального поведения человека, тех, кто употребляет внутривенно какие-то психоактивные вещества или ведет беспорядочную половую жизнь. Однако это не так. Эти люди находятся в группе риска, как и обычные посетители салонов маникюра, пирсинга или тату.

«К группе риска относятся и медицинские работники, потому что они работают с пациентами, среди которых есть инфицированные лица, и особенно хирурги, которые могут пораниться во время операции, и специалисты лабораторной диагностики, которые работают с препаратами крови, и другие», — перечислила медик в беседе с Lenta.Ru.

Также инфекционист заявила, что заболевание не является генетическим, подчеркнула врач.

«Это инфекция. Для того чтобы человек заболел, вирус из внешней среды должен попасть в кровь — тогда происходит заражение», — уточнила она.

Нурмухаметова отметила, что сложность выявления гепатита С состоит в том, что инкубационный период заболевания иногда достигает полугода. При этом инфицированный на протяжении многих лет может чувствовать себя абсолютно здоровым.

По словам специалиста, желтуха является очень редким явлением для гепатита С. Это даже в чем-то упрощает ситуацию, потому что обязательно привлекает внимание пациента и докторов.

Она рассказала, что большие международные эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что гепатит С при совместном проживании, при тесном бытовом контакте, при половом контакте и даже в родах передается с частотой, не превышающей 5%. Если же предпринимаются профилактические меры, то фактически заражение не происходит.

«Человеку, который инфицирован и знает об этом, достаточно использовать предметы личной гигиены сугубо индивидуальные, то есть иметь свой маникюрный набор, зубную щетку, расческу», — заключила эксперт.

Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day) отмечается 28 июля.

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