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В горах Киргизии пропала группа из российских и литовского альпинистов

В горах Киргизии пропали четверо альпинистов, из них трое являются гражданами России
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Фото: Global Look Press/Robert Seitz
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В горах Киргизии пропали четверо альпинистов, из них трое являются гражданами России и один — гражданином Литвы. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе МЧС республики.

Отмечается, что альпинисты поднимались не самостоятельно, а заключили 11 июля контракт с компанией «Аксай трэвел». Получив туристические страховые полиса, они заселились в лагерь в Иссык-Кульской области.

«В этот же день они вышли на пик Победы. Последний раз туристическая группа выходила на связь 19 июля с высоты 6,9 тыс. м», — рассказал журналистам представитель пресс-службы.

Известно, что компания «Аксай-трэвел» определила координаты спутникового телефона группы, и с 24 по 26 июля осуществила поисковую операцию на вертолете, однако она оказалась безрезультатной.

27 июля в Киргизию поступил официальный запрос на проведение оперативно-розыскных мероприятий от МЧС РФ. После этого к поискам пропавшей группы подключились семеро спасателей отряда «Эдельвейс» и 16 спасателей республиканского отдельного спасательного отряда МЧС Киргизии. Они ведут поисковые работы в соответствии с правилами безопасности, учитывая вероятность схода лавин.

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Ранее, 3 мая, при восхождении на гору Эльбрус была потеряна связь с группой из шести белорусских туристов. Группа не была зарегистрирована в МЧС России. На следующий день пропавшие были найдены живыми на высоте 3,8 тыс. м под вершиной горы Утюг. Поисковые работы длились 36 часов.

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