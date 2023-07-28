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В Воронеже реконструируют «Постоялые дворы Андриановых»

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В Воронеже будут проводить реконструкцию здания культурного наследия регионального значения «Постоялые дворы Андриановых». О поиске подрядчика на ремонтные работы объявила областная эксплуатационная служба, следует из документов госзакупок.

Подлежащий реконструкции объект площадью 1,06 тыс. кв. м находится на улице Фридриха Энгельса, д. 52, литеры А, А1. Он был построен во второй половине XIX века и принадлежал мещанину Андрею Андрианову. Здание использовалось как постоялый двор или гостиница, отмечает ИА «Абирег».

Как следует из документации, начальная цена контракта составляет 111 млн рублей. Подрядчик должен будет подготовить проект, провести электро- и водоснабжение, канализацию и другие сети, отремонтировать фасады, кровлю, пол, потолки, лестничные пролеты и подвалы.

Реконструкция будет проводиться в два этапа и должна завершиться до конца 2024 года. Финансировать реконструкцию будут из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Ранее в июле сообщалось, что в Верхнехавском районе Воронежской области построят элеватор для хранения подсолнечника. Стоимость объекта оценивается более чем в 2,2 млрд рублей.

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