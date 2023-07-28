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Эксперты оценили инициативу о сохранении ипотечных квартир банкротам

Эксперт Бутин: сохранение ипотечных квартир банкротам защитит попавших в сложную ситуацию граждан
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому банкроты-ипотечники смогут сохранить свое единственное жилье. О том, как эта инициатива может быть реализована, и о возможных условиях 28 июля рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что соответствующий законопроект поддержал кабмин, но при условии доработки с учетом некоторых замечаний. Предполагается, что должнику для сохранения ипотечной недвижимости нужно будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.

Руководитель отдела ипотечного кредитования «Главстрой-Недвижимость» Вадим Бутин отметил, что поддерживает данную инициативу.

«Данный законопроект позволяет защитить тех граждан, кто исправно погашает ипотеку, но попавших в сложную жизненную ситуацию. Ранее в таких ситуациях жилье реализовывалось с публичных торгов, а денежные средства с его реализации шли на погашение долгов. В рамках инициативы заемщик без согласия других кредиторов может заключить с банком отдельные мировые соглашения, которые позволят банкроту сохранить единственное жилье. Кроме того, это позволит и банкам сохранить действующие кредиты, а не списывать их в проблемные», — прокомментировал инициативу Бутин.

Он отметил, что в таком соглашении должны быть предусмотрены условия погашения кредита или план по реструктуризации долгов. А основное условие для реализации соглашения — чтобы это было единственное жилье банкрота.

Инициативу поддержал и управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Он отметил, что действующий механизм снижает доверие граждан к банковской системе, а кредиторы получают лишь незначительную сумму от реализации залоговой недвижимости на торгах.

«На мой взгляд, гораздо правильнее дать время на улучшение финансового положения россиянам, попавшим в трудные жизненные ситуации. В результате они сохранят собственное жилье и смогут полностью погасить долги, пусть и с опозданием», — заявил Сырцов.

По его словам, банки заинтересованы в сохранении работающих кредитов в большей степени, чем в продаже жилья должника, которое не получится реализовать по рыночной цене.

«Поэтому новый законопроект полезен не только для заемщиков. Полагаю, что банки будут предоставлять клиентам-банкротам дополнительные ипотечные каникулы, по истечении срока действия которых обязательно нужно возобновить платежи. При этом на квартиру кредитная организация с согласия собственника наложит многочисленные ограничения, в том числе запреты дарения и передачи по наследству», — рассказал Сырцов.

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Он также привел данные, согласно которым, в 2022 году в России состоялось 278 тыс. судебных банкротств граждан, причем каждое десятое пришлось на ипотечных заемщиков. При этом, порядка 20 тыс. человек лишились единственного жилья.

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