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Все ушедшие из-за ветра на запасной аэродром самолеты вернулись в Сочи

В Сочи вернулись самолеты, ушедшие из-за непогоды в аэропорт Минеральных Вод
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Международный аэропорт Сочи принял 13 рейсов, ранее ушедшие из-за непогоды на запасной аэродром в Минеральные Воды. Об этом говорится 28 июля в Telegram-канале авиаузла.

«На 16:00 13 рейсов вернулись с запасных аэродромов в аэропорт Сочи, большая часть из них уже обслужена и отправлена в города назначения», — говорится в сообщении.

В администрации аэропорта Сочи уточнили, что посадки и взлеты идут по расписанию, но периодически идет дождь.

Утром в пятницу на подлете к Сочи 13 самолетов решили уйти на запасной аэродром. Временные улучшения погоды или «окна» позволили совершить безопасную посадку шести рейсам.

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Ранее в этот же день из-за штормового предупреждения в городе-курорте закрыли пляжи для купания. Отмечалось, что со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей на море.

По поручению главы города Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме, закрыты городские пляжи.

До этого пляжи в Сочи были закрыты с 9 по 12 июля из-за непогоды, которая в те дни обрушилась на город.

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