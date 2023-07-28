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В ГД заявили о потере Зеленским духовности после переноса Рождества

Белик о переносе Рождества на Украине: Зеленский потерял духовность
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Фото: Global Look Press/President Of Ukraine
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Борьба с российской идеологией, как это позиционирует киевский режим, доведена до абсурда. Об этом 28 июля «Известиям» сказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Так он прокомментировал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря.

Парламентарий отметил, что ему больно за исконно русские православные земли, где творит беспредел киевский режим.

«Такое решение Зеленского в День Крещения Руси — это цинизм в высшей степени. Он настолько погрузился в раболепие перед Западом, что решил посягнуть на ценности и традиции и перекроить календарь церковных праздников. То, что теперь отмечать Рождество украинцы должны как католики, то, что изменятся даты и других церковных праздников — это решение неадекватного человека, потерявшего духовность, продавшего свое государство западным хозяевам», — сказал Белик.

Депутат добавил, что это решение в очередной раз доказывает наплевательское отношение президента Украины к народу и чувствам верующих.

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24 мая сообщалось, что Православная церковь Украины (ПЦУ) перейдет на новоюлианский календарь и будет праздновать Рождество 25 декабря вместо 7 января, Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября вместо 14-го, а Крещение — 6 января, а не 19-го. Пасхи, Троицы и связанных с ними праздников изменения не коснутся.

Верховная рада 14 июля одобрила проект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины. Это сделано с целью «отказаться от российского наследия».

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал «Известиям», что ПЦУ хочет «разрушить церковное единство и связи внутриукраинского православия», выполняя определенный политический заказ.

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