Погибший при взрыве в Ленобласти инженер-геолог утеплял баню снарядами

Инженер-геолог, тело которого обнаружили в Ленинградской области, пытался утеплить баню снарядами, последовавший взрыв стал причиной их с женой смерти. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает источник «Известий».

Во время похода супруги смастерили у берега озера Большое Зеленодольское полевую баню и утеплили ее настоящими снарядами, после чего один из них сдетонировал.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Ранее в этот день труп мужчины нашли вблизи большой воронки в 20 м от прибрежной полосы. Супруги отправились на отдых 21 июля. С тех пор об их местонахождении не было известно.