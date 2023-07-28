Монсон показал тренировку перед боем с Тактаровым

Боец ММА Джефф Монсон 28 июля показал, как он готовится к поединку с Олегом Тактаровым в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

52-летний спортсмен провел занятие в зале со спарринг-партнером. Монсон, стоя босиком в октагоне, тренируется наносить удары и уворачиваться от атак.

Тактаров же ранее в этот день рассказал, какими приемами собирается пользоваться и в чем видит свое преимущество перед соперником. Спортсмен добавил, что планирует не дать сопернику «пройти в ноги». Он собирается «проваливать» Монсона, ждать, когда тот поднимается, и дальше деклассировать.

Поединок Тактарова и Монсона состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным боем вечера станет поединок российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

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