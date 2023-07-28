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Ученые оживили пролежавших 46 тыс. лет в вечной мерзлоте Сибири червей

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Фото: commons.wikimedia.org
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Ученые оживили червей-нематод, которые пролежали около 46 тыс. лет в вечной мерзлоте Сибири на глубине 40 м. Об этом сообщается в опубликованном 27 июля исследовании на сайте PLOS Genetics.

«Предварительный анализ показывает, что эти нематоды принадлежат к видам Panagrolaimus и Plectus. Мы представляем точное радиоуглеродное датирование, указывающее на то, что особи вида Panagrolaimus находились в криптобиозе с периода позднего плейстоцена (примерно 46 тыс. лет назад)», — отмечается в результатах исследования.

Образцы нематод были извлечены на северо-востоке Сибири, в районе Колымы. Ученые подчеркнули, что их исследование является важным для понимания эволюции, так как выживание некоторых особей в течение длительного времени может помочь возродить вымершие виды.

Профессор Теймурас Курчалия, старший автор исследования, рассказал Sky News, что команда ученых оживила червей, давая им пищу и воду. По его словам, они прожили около месяца, однако за это время успели породить более ста поколений.

Ученый назвал это рекордом Гиннесса, так как нематоды оставались в криптобиозе гораздо дольше, чем кто-либо до этого.

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В прошлом году врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что в вечной мерзлоте всё еще существуют возбудители опасных заболеваний. Среди таких «возвращающихся инфекций» эксперт назвал вирус оспы, возбудителя чумы и сибирскую язву. Он предупредил, что человечеству известно лишь 10% микробов, живущих на Земле, в любой момент контакт человека с ранее неизвестным или мутировавшим микроорганизмом может привести к появлению нового заболевания.

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