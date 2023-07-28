Ведущую в Рязань дорогу перекрыли из-за ДТП

Под Рязанью произошло крупное ДТП. Недалеко от микрорайона Солотча отечественный автомобиль марки «ВАЗ» от столкновения вылетел в кювет и уткнулся капотом в землю, сообщает 62INFO.ru.

На месте заметили машину реанимации. Из-за случившегося пришлось перекрывать дорогу. Образовалась крупная пробка, отмечает РИА «7 новостей». Подробности случившегося сейчас уточняются.

Ранее сообщалось о крупном ДТП в Сасовском районе Рязанской области. Пострадали шесть человек. По предварительным данным, мужчина за рулем Volkswagen врезался в Kia под управлением жительницы Казани. В результате травмы получили водитель Kia и ее пассажирка. Пострадали также водитель и трое пассажиров Volkswagen.