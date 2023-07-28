Мужчина погиб при пожаре в заброшенном доме в Туле
В Туле при пожаре в заброшенном доме в районе бывшего Центрального рынка погиб человек. Об этом сообщает ТСН24 со ссылкой на региональное МЧС и информацию очевидцев в соцсетях.
Пожар начался днем в пятницу, 28 июля, на улице Глеба Успенского. В заброшенном доме было найдено тело погибшего человека.
Сейчас ведется ликвидация возгорания. По данным регионального МЧС, в тушении задействованы пять пожарных расчетов.
Вечером 24 июля пожар произошел в частном доме на окраине Уфы. В ходе тушения были обнаружены тела трех женщин.