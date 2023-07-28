SpaceX вывела на орбиту партию из 22 спутников

Falcon 9 вывела на орбиту еще одну партию из 22 мини-спутников. Ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал в пятницу утром. Аппараты пополнили группировку Starlink, передает телеканал «Известия». Это был 97-й по счету запуск с мая 2019 года. За всё время SpaceX вывела на орбиту уже более 4,8 тыс. таких спутников. Сейчас в рабочем состоянии остается свыше 4,5 тыс. аппаратов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.