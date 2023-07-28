Дерево рухнуло на постройку в парке Липецка
В Липецке в Нижнем парке дерево обрушилось на ограждение туалета. Обошлось без пострадавших.
Сотрудники «Культурных пространств Липецка» приступили к ликвидации последствий случившегося. В скором будущем внешний облик строения должен быть восстановлен, рассказал GOROD48 директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов.
Lipetskmedia пишет, что спасательные службы предупреждали жителей города о том, что в пятницу, 28 июля, ожидается гроза, а ветер усилится до 20 м/с.
Сильные дожди, грозы, местами град и усиление ветра прогнозируются в Липецке и в ночь на субботу, 29 июля, а также в дневные часы субботы. Липчанам посоветовали не выходить из дома.
Ранее, 28 июля, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что москвичей в предстоящие выходные ожидают понижение температуры, дожди, сильный ветер и грозы, но уже с понедельника, 31 июля, в столичный регион придет теплая и солнечная погода.