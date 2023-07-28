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Экономист спрогнозировал курс валют в августе

Экономист Беляев допустил рост курса доллара в августе до 92 рублей
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Пока в фундаментальном соотношении американской и российской экономик ничего не меняется и нет никаких улучшений. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказал в пятницу, 28 июля. Он также спрогнозировал курс валют в августе 2023 года.

По словам эксперта, экономическая ситуация двух стран указывает на то, что соотношение валют сохранится в районе 91 рубля за доллар, если не произойдет никаких потрясений. Он допустил вероятность выхода доллара на 92 рубля.

«91 будет уже та точка, вокруг которой будут колебания. Они могут быть и достаточно размашистые: и по полрубля могут быть, и по рублю, но всё равно маятник будет возвращаться к 91, с выходом на 92 в конце месяца», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Экономист сделал прогноз, что курс евро в августе будет в районе 100 рублей с возможностью выхода на 101 и 102 рубля.

Беляев отметил, что юань, который повышается по отношению к российской национальной валюте, также указывает на тенденцию по ослаблению рубля.

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В пятницу, 28 июля, в ходе торгов на Мосбирже российская валюта теряет в цене по отношению к доллару и юаню. Курс американской валюты на максимуме превышал отметку в 91 рубль, китайская валюта торговалась на уровне 12,69 рубля.

Ранее, 21 июля, Центробанк впервые с сентября прошлого года поднял ключевую ставку — с 7,5 до 8,5% годовых. Это было вызвано ростом инфляции, который и должна сбить более высокая ставка. А рост инфляции, в свою очередь, был вызван падением курса рубля.

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, делать какие-то предсказания сейчас сложно. В последние две недели национальная валюта России закрепилась на уровне в 90 рублей за доллар. В ближайшие полгода на курс рубля будет влиять еще один фактор — ежедневная продажа части валютных резервов со стороны Минфина. Планируется, что, начиная с 1 августа, ЦБ будет каждый день продавать на рынке китайские юани (в эквиваленте 2,3 млрд рублей). Это окажет небольшую поддержку рублю, сообщает на сайте kp.ru.

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