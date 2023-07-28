Два человека пострадали в массовом ДТП во Владивостоке
Во Владивостоке в результате столкновения четырех машин, в том числе грузовика, пострадали два человека. Об этом пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу сообщает в пятницу, 28 июля.
Установлено, что на проспекте 100 лет Владивостоку 28-летний водитель Nissan Cefiro допустил наезд на неподвижно стоящую машину Nissan Atlas. Через полчаса в них и находящийся рядом Nissan Tino врезался грузовик Hyundai e-Mighty с 42-летним мужчиной за рулем.
В результате столкновения пострадали водитель Nissan Cefiro и 49-летний водитель Nissan Tino. Мужчинам назначено амбулаторное лечение, пишет ИА PrimaMedia.
По факту ДТП организовано административное расследование, все обстоятельства устанавливаются.
27 июля сообщалось, что в период с января по июнь 2023 года в России произошло 56 228 ДТП, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Погибли 5908 человек, еще 71 046 человек получили ранения.