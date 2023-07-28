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Лавров на саммите в Санкт-Петербурге встретился с главами МИД 31 страны Африки

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на втором саммите и экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка провел встречу в формате рабочего завтрака с главами 31 внешнеполитического ведомства стран Африканского континента. Об этом сообщается 28 июля на сайте МИД РФ.

В приветственном слове Лавров отметил, что встреча на высшем уровне «призвана конкретизировать приоритетные направления российско-африканского взаимодействия», а также придать ему дополнительную динамику на предстоящие годы.

Главы МИД Африки обсудили с российским коллегой укрепление партнерства между Россией и континентом, а также международные вопросы.

«В ходе заинтересованного обмена мнениями, в котором активно участвовали главы внешнеполитических ведомств Коморских Островов (страны, председательствующей в Афросоюзе), Египта, Намибии, Мавритании, Туниса, был затронут широкий круг проблем, связанных с ускорением процессов формирования новой, полицентричной модели мироустройства», — отмечено в заявлении ведомства.

Россия со своей стороны подтвердила готовность ответственно и добросовестно исполнять все свои международные обязательства по экспорту сельскохозяйственной продукции, удобрений, энергоносителей и других критически важных поставок в Африку. А также оказывать поддержку, в том числе на безвозмездной основе, в деле выправления гуманитарной ситуации на континенте.

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Ранее, 27 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что отношения РФ и Африки «находятся на подъеме». Он подчеркнул, что это взаимодействие опирается на принципы равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с представителями СМИ в рамках второго саммита Россия – Африка сообщила, что страны Запада угрожали государствам Африки отказами в поддержке по линии Международного валютного фонда (МВФ) за сотрудничество с Россией, если они не займут в отношении России агрессивную, прозападную позицию.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что в ближайшие 3–4 месяца Россия будет готова предоставить по 25–50 тыс. т зерна шести странам Африки. Это Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Мали, Центрально-Африканская Республика и Эритрея. Российский лидер отметил, что доставка будет обеспечена бесплатно.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

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