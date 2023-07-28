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Россия опустилась на 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Россия опустилась на 25-е место в таблице коэффициентов Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом свидетельствуют данные за 27 июля.

Таблица используется для определения представительства каждой страны в клубных турнирах УЕФА. 25-е место позволяет делегировать по одному клубу в Лигу чемпионов и Лигу Европы и два в Лигу конференций.

По итогам сезона 2022/23 Россия занимала 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА, которое обеспечивает такое же представительство в еврокубках. В текущем сезоне из-за того, что российские клубы не допущены до соревнований, Россия будет только опускаться в рейтинге.

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