Россия опустилась на 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на 25-е место в таблице коэффициентов Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом свидетельствуют данные за 27 июля.

Таблица используется для определения представительства каждой страны в клубных турнирах УЕФА. 25-е место позволяет делегировать по одному клубу в Лигу чемпионов и Лигу Европы и два в Лигу конференций.

По итогам сезона 2022/23 Россия занимала 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА, которое обеспечивает такое же представительство в еврокубках. В текущем сезоне из-за того, что российские клубы не допущены до соревнований, Россия будет только опускаться в рейтинге.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации вокруг Украины.