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Минтранс предложил растянуть сроки компенсации авиакомпаниям долгов по субсидиям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Минтранс России подготовил поправки в правила предоставления субсидий авиакомпаниям за полеты на Дальний Восток, которые позволят отдавать долги ведомства за проданные сверх выделенных бюджетных лимитов билеты в течение двух последующих лет. Проект постановления министерства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, «Известия» ознакомились с документом 28 июля.

Поправка потребовалась из-за того, что в этом году Минтранс не может изыскать средства для компенсации проданных субсидированных авиабилетов на Дальний Восток еще за 2022 год.

«В 2022 году авиакомпаниями выполнены указанные субсидируемые авиаперевозки на сумму 10,46 млрд рублей, из которых в рамках предусмотренных бюджетных ассигнований выплачено 7,62 млрд рублей. Таким образом, дефицит средств для выполнения публичных обязательств за 2022 год составляет 2,84 млрд рублей (для компенсации за перевозку 330 588 пассажиров)», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В настоящее время правила дают возможность переносить перечисление субсидии на следующий финансовый год, то есть на 2023-й. Однако и в этом году лимиты по субсидиям уже выбраны: в настоящее время продано более 713 тыс. билетов, что уже превышает плановое значение продаж в рамках бюджетных лимитов на 48%, сообщает Минтранс. То есть дефицит финансирования рейсов «сверх выделенных лимитов» в этом году тоже составляет примерно 4,1 млрд рублей, следует из пояснений ведомства.

«С учетом изложенного, предлагается внести в постановление № 215 изменения, которые позволят компенсировать расходы авиакомпаниям, понесенные в предшествующем году<…>, ‎не только в очередном финансовом году, но и в последующем», — говорится в записке.

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Ранее, 9 июня, министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что в 2023 году на субсидии российской авиаотрасли выделено более 57 млрд рублей, из которых 25,3 млрд — на перевозки пассажиров.

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