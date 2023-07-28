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Попавший в реанимацию 88-летний композитор Колкер выписан из больницы

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Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
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Советский и российский композитор Александр Колкер, ранее попавший в реанимационное отделение больницы Санкт-Петербурга, выписан домой. Об этом сообщил 28 июля источник «Известий».

До этого, 11 июля, портал 78.ru отмечал, что состояние Колкера значительно улучшилось и стабилизировалось. Пациент был переведен из отделения реанимации в травматологию.

В начале июля 88-летний композитор был найден в одиночестве парализованным и истощенным в своей квартире в Приморском районе города. Сотрудникам полиции и врачам скорой помощи пришлось выломать дверь после сообщений о том, что заслуженный деятель искусств долго не выходил на связь.

О состоянии известного человека забеспокоились в его ближайшем окружении и приняли решение вызвать соответствующие службы.

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Ранее, в феврале, на пожилого композитора было совершено нападение. Инцидент произошел в лифте в доме на набережной Черной речки в Санкт-Петербурге. Неизвестный повалил Колкера на пол и несколько раз ударил ножом. По данным источника «Известий», композитор получил ранение руки. На следующий день сотрудники МВД России по Приморскому району Северной столицы задержали подозреваемого в одном из хостелов. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска.

Александр Колкер является автором более сотни песен. Наиболее известными являются «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Стоят девчонки». В 1981 году композитору присвоили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

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