Взрослый мужчина и подросток утонули на реке Чулым в Красноярском крае
В Красноярском крае за один день зафиксировано два трагических случаях на воде. Погибли мужчина и мальчик-подросток, сообщает региональное ГУ МЧС России.
Днем 28 августа трагедия произошла на реке Чулым в Бирилюсском районе. Возле населенного пункта Старые Бирилюссы утонул взрослый мужчина. Сейчас его тело ищут спасатели, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Спустя несколько часов МЧС сообщило о гибели 16-летнего подростка, который пришел искупаться на ту же реку в Назаровском районе. По предварительным данным, мальчик находился без сопровождения взрослых.
В спасательном ведомстве призывают родителей быть внимательнее и не отпускать детей на отдых у воды без присмотра.
20 июля на реке Сереж в Назаровском районе Красноярского края утонул семилетний мальчик, который решил перейти реку вброд вместе со своим 10-летним братом и 16-летним дядей. Ребенок оступился, и его подхватило течением.