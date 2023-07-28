Вызванное обстрелом ВСУ возгорание леса на окраине Кременной локализовано

Пожар в лесу на окраине Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР), возникший в результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), локализован. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил глава администрации Кременского района Вячеслав Третьяков в своем Telegram–канале.

Пожар распространялся в сторону города, но был локализован благодаря усилиями пожарно-спасательного отряда МЧС и российских военнослужащих, уточнил Третьяков

Жертв и пострадавших нет.

Украинские боевики ежедневно подвергают атакам территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

27 июля в городе Токмак Запорожской области погибла женщина при ударе со стороны ВСУ. Уточнялось, что киевский режим нанес по городу три удара, первый из которых пришелся на частный сектор и спровоцировал пожар.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.