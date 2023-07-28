В Новороссийске загорелся склад на площади 1000 кв. м
На складе в Новороссийские произошел пожар площадью 1000 кв. м. Об этом 28 июля сообщило Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу Новороссийск, улица Золотая Рыбка. В 13:48 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения МЧС Кубани», — сообщило ведомство в Telegram.
В 14:51 пожар был локализован. В тушение задействованы 56 человек и 19 единиц техники.
Информация о пострадавших не поступала.
По данным 93.ru, загорелись складские помещения возле магазина «Кровельный центр».
Ранее, 26 июля, крупный пожар на складе винзавода произошел в Темрюкском районе Краснодарского края. Из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. Площадь тушения составила 900 кв. м.