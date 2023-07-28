Для полицейских на Урале закупят более 230 новых автомобилей
Более 193 млн рублей Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД выделило на закупку 237 новых полицейских автомобилей. Об этом 28 июля сообщается на сайте госзакупок.
Средняя стоимость машин составляет 817 тыс. рублей, а объем двигателя составляет от 1,5 до 2 л. Несмотря на то что в документах не уточняется марка автомобилей, под описание, как сообщает e1.ru, попадает отечественный бестселлер Lada Granta в комплектации без подушек безопасности и ABS.
Техника должна поступить в срок до 30 ноября 2024 года.
Ранее, 27 июля, стало известно, что АвтоВАЗ намеревается продолжить развитие платформы Lada Vesta после 2025 года. Волжский автозавод планирует в это время представить новую модель на базе успешно продающегося последние без малого восемь лет семейства.
Вероятно, первой новой моделью на платформе Vesta станет минивэн, который должен заменить испытывающий проблемы с локализацией универсал повышенной вместительности (MPV) Lada Largus. Тем не менее разработка новинки находится на ранней стадии.