Рисовые чеки под Астраханью обработают от грибка после ливней
В Астраханской области в ближайшее время начнется обработка рисовых полей от грибка. Обработку посевов риса проведут недалеко от села Килинчи. Пилот легкомоторного самолета обработает территорию в 1 тыс. га.
Растение может покрыться плесенью из-за высокой влажности, и весь урожай окажется под угрозой, поясняет «Астрахань-24». Грибок распространяется по тростнику.
Местные фермеры выявили проблему вовремя. Если бы обработку начали позже, грибок поразил бы метелку риса. Всего за несколько дней возможна гибель половины чека.
Агентство пишет, что в Астраханской области сбор урожая в самом разгаре. Уже созрели капуста, томаты, перец, кукуруза и картофель. В региональном минсельхозе рассказали, что прошедший ураган обошел сельхозпроизводителей стороной. Повреждений не нанесли ни обильные осадки, ни порывы ветра.
Ожидается, что в этом году Астраханская область обеспечит овощами и бахчевыми не только местный рынок, но и другие российские регионы.