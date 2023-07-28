«Известия» показали последствия удара ВСУ по Киевскому району Донецка

При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) снаряды попали жилой дом, а также приземлились около школы и шахты имени Засядько. Об этом 28 июля рассказал «Известиям» местный житель.

«Обстрел очень долго продолжался. <...> Сначала где-то там [приземлился снаряд], за школой №43, два рядом: один упал туда — в сторону шахты Засядько, а вот этот как раз-таки лег здесь (на жилой дом. — Ред.), а почему [понятно, что] в сторону шахты Засядько — оттуда пошел запах гари», — рассказал житель города.

На кадрах видны разрушенный фасад жилого дома и разбитые стекла. На видео также заметно, что здание повреждено не только снаружи, но и внутри — пробиты полы и потолки квартир.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Так, накануне сообщалось, что украинские войска выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка 17 натовских снарядов калибра 155 мм. Отмечалось, что ВСУ произвели обстрел этим количеством ракет за 15 минут.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.