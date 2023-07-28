Врач рекомендовала не пить зеленый чай при проблемах с ЖКТ и высоком давлении

Зеленый чай не стоит употреблять людям, у которых присутствуют проблемы с желудком, высоким давлением и нарушением сна. Об этом в пятницу, 28 июля, «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, в некоторых случаях данный напиток может влиять на состояние желудочно-кишечного тракта, к примеру, повышать кислотность желудка. Поэтому зеленый чай не стоит употреблять тем, у кого есть такие проблемы, чтобы не усугублять их, уточнила специалист.

Кроме того, кофеин, содержащийся в зеленом чае, может повышать артериальное давление. Мухина рекомендовала людям с высокими показателями не употреблять этот напиток.

«Зеленый чай содержит кофеин, который тонизирует. Поэтому его нельзя пить, особенно после 16:00, тем, кто страдает бессонницей, нарушением сна», — резюмировала врач-диетолог.

Ранее, 26 июля, врач-нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала «Известиям», что пузырьки, красители и сахарозаменители в сладких газированных напитках могут причинить вред здоровью при их чрезмерном употреблении. По ее словам, в промышленном производстве сладких напитков используется порошковая фруктоза, которая в больших дозах не может усваиваться организмом. Врач отметила, что длительное потребление такой фруктозы вызывает жировой гепатоз, то есть изменения в печени, а это в свою очередь может привести к подагре.