Введенный из-за паводка режим ЧС решили отменить в Байкальске

В Байкальске (Иркутская область) 29 июля снимут режим ЧС, введенный из-за паводка. Соответствующее решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в пятницу, 28 июля.

«В городе Байкальске в Слюдянском районе с 29 июля снимают режим ЧС, однако его действие сохраняется на трех реках — Солзане, Харлахте, Большой Осиновке», — говорится в сообщении регионального правительства.

По словам мэра города Василия Темгеневского, на реках пройдет мониторинг, в рамках которого специалисты изучат состояние русел в верхней и предгорной частях. Затем будут определены территориальные границы объектов, где режим ЧС пока сохраняется.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, в начале июля из-за обильных продолжительных осадков на Харлахте образовался затор. Паводковыми водами подтопило восемь участков. Для пропуска воды и спасения жилых домов от затопления пришлось вскрыть дорожное полотно и проложить временное русло реки.

Заместитель председателя правительства региона Георгий Кузьмин заявил, что аварийно-восстановительные работы на реках Солзан, Харлахта и Большая Осиновка будут продолжены. Средства на эти цели выделены из резервного фонда Байкальска. Определяется и размер дополнительного финансирования, необходимого для завершения работ.