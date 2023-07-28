Прокуроры проведут проверку после гибели ребенка на ульяновском пруду

В Ульяновской области прокуратура организовала проверку по факту гибели 14-летнего подростка на пруду. ЧП произошло у села Ивановка Ульяновского района.

Надзорное ведомство проверит, как соблюдалось законодательство об охране жизни и здоровья людей на водных объектах, а также оценит деятельность органов опеки и попечительства, сообщили ulpravda.ru в региональной прокуратуре.

Обстоятельства трагедии уточняются. Известно, что подросток утонул. Его тело извлекли из воды водоема, не предназначенного для купания, сотрудники МЧС.

Ранее, 24 июля, сообщалось, что в подмосковном городе Люберцы подросток утонул во время тренировки в бассейне, его доставили в реанимацию. В фитнес-центре в поселке Томилино подросток выполнял упражнения по задержке дыхания.